Самарские врачи расскажут о профилактических акциях по раннему выявлению онкопатологий

Будут обсуждаться факторы, негативно влияющие на возникновение онкозаболеваний. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 27 сентября, в 12:00 в пресс-центре ИД «Комсомольская правда» в Самаре пройдет пресс-конференция, посвященная итогам профилактических акций по раннему выявлению онкопатологий.

Среди спикеров будут: главный внештатный специалист по онкологии минздрава Самарской области Андрей Орлов, заведующая организационно-методическим отделом ГБУЗ СОКСП Елена Маркова, заместитель главврача СГБ № 6 Екатерина Жукова и и.о. заведующего Анастасия Майер.

Самарские специалисты по онкологии расскажут о диагностике онкозаболеваний в регионе и организации работы по выявлению новообразований в первичном звене. Среди важных вопросов также взаимодействие поликлиник с Самарским областным клиническим онкологическим диспансером.

Помимо этого, будут обсуждаться факторы, негативно влияющие на возникновение онкозаболеваний, группы риска, а также рекомендации по предупреждению опасной болезни. В рамках встречи участники конференции расскажут о профилактических мероприятиях и акциях в рамках Европейской недели диагностики опухолей головы и шеи. А для всех желающих врач проведет осмотр на предмет новообразований кожи.