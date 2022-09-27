В Самаре продавщица канцелярии украла из кассы 50 тысяч рублей

Продавщица воровала из-за недостатка денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница решила украсть деньги из кассы. Женщина работала продавцом канцелярских товаров.

По информации ГУ МВД России по Самарской области, к сотрудникам полиции за помощью обратился администратор магазина. Он рассказал, что в кассе обнаружил недостачу в 50 тысяч рублей. Правоохранители опросили сотрудников, задержали подозреваемую и доставили ее в отделение.

Женщина признала свою вину. Из-за трудного финансового положения она решила нарушить закон. Злоумышленница не пробивала товар и забирала деньги себе. В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело.