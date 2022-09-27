Мобилизованным без очереди: нотариусы Самарской области ввели новые правила

Нотариусы ввели новые правила приема после объявления частичной мобилизации в стране Фото: Архив "КП"

В Самарской области нотариусы ввели новые правила приема посетителей. Они касаются людей, призванных по частичной мобилизации. Таких граждан принимают бесплатно и без очереди. Об этом на своей странице в соцсети сообщил адвокат коллегии адвокатов «Держава» в Тольятти Дмитрий Рождественский.

– Недавно читал об очередях к нотариусам в Тольятти и других городах. Проверил лично – побывал у знакомого нотариуса. Очередей нет. Везде висят объявления, что мобилизованных обслуживают вне очереди, – отметил юрист.

Такие объявления появились в нотариальных конторах / Фото: Дмитрий Рождественский / vk.com

Теперь нотариусы принимают призванных по частичной мобилизации в первую очередь. Для этого необходимо предъявить мобилизационное предписание, повестку или распоряжение военного комиссариата. Кроме того, таких людей освободили от взимания платы за оказание услуг при оформлении доверенностей, завещаний и других юридически значимых волеизъявлений.

Напомним, ранее самарский адвокат Мария Миронова рассказала «КП-Самара», какие документы стоит оформить мобилизованным.