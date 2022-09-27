В Самарской области загорелась LADA Largus, за рулем которой был 20-летний парень без прав

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 26 сентября, в 19:30 в Сызранском районе Самарской области загорелся автомобиль LADA Largus, за рулем которого находился 20-летний водитель без водительских прав.

— Парень ехал по автомобильной дороге «Урал-Старая Рачейка – Трубетчино-Дружба» в сторону села Трубетчино, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

На 2 км 880 м молодой человек не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения. В результате этого автомобиль опрокинулся и загорелся. Водитель был госпитализирован с места происшествия в медицинское учреждение.

Информации о том, что послужило причиной возгорания транспортного средства и в каком состоянии находится 20-летний парень, нет. В настоящий момент полицейские продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.