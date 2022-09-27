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Общество27 сентября 2022 7:35

Самарец показал перекопанное Московское шоссе утром 27 сентября 2022 года

Специалисты проводят работы
Алена ПРОВКИНА
На участке проводят работы. Фото: скриншот видео

На участке проводят работы. Фото: скриншот видео

В Самаре местный блогер Евгений Щекин показал с высоты птичьего полета, как продвигаются работы на Московском шоссе утром во вторник, 27 сентября 2022 года. Специалисты продолжают ремонт.

В областной столице в сентябре стало известно об изменении движения на дорожном участке. Всему виной – работы на теплотрассах. По этой причине с 16 сентября 2022 года изменили движение транспорта. Троллейбусы временно будут двигаться по скорректированной схеме.

Напомним, что также на Московском шоссе специалисты возводят новые многоэтажки. Появилось видео строительства жилого комплекса.