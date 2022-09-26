День контрацепции 26 сентября: беременность нужно планировать

Разумный подход к беременности также является гарантией снижения риска распространения ВИЧ-инфекции

Всемирный День Контрацепции 26 сентября учрежден в рамках международной информационно-просветительной кампании, которая нацелена как на снижение высокого уровня незапланированных беременностей, так и для защиты от заболеваний, передающихся половым путем, в особенности от ВИЧ-инфекции.

Презервативы с гарантией качества — единственный доступный на сегодня метод контрацепции, защищающий от заражения ВИЧ и другими ИППП (инфекции, передаваемые половым путем) при половом контакте. При правильном использовании презервативы являются проверенным и эффективным средством профилактики заражения ВИЧ как для женщин, так и для мужчин.

Разумный подход к беременности также является гарантией снижения риска распространения ВИЧ-инфекции.

При планировании беременности и своевременно начатой профилактике вероятность передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку снижается до 1-2%. Даже с положительным ВИЧ-статусом можно стать мамой здорового малыша!

В Самарской области сделать тест на ВИЧ-инфекцию можно бесплатно и анонимно в отделениях Самарского СПИД-центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 226

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Советская, д. 17

https://vk.com/samaraspidcenter