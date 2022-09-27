В Самарской области 52-летний водитель Lada Kalina на мокром асфальте вылетел в кювет

Водитель с травмами головы и ноги госпитализирован в больницу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 26 сентября, в 06:30 в Ставропольском районе Самарской области 52-летний водитель на автомобиле Lada Kalina на мокром асфальте вылетел в кювет.

— Мужчина ехал по автодороге «Тольятти – Димитровград» в сторону села Ташла, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

На 26 км 500 м он не справился с управлением. В это время шел дождь и асфальт был мокрым, водитель не учел погодные условия. Автомобилист наехал на световую опору и съехал в правый кювет по ходу своего движения.

В результате этого машину Lada Kalina опрокинуло. Пострадал водитель отечественной легковушки. Он с травмами головы и ноги госпитализирован с места ДТП в медицинское учреждение. По информации полицейских, с 2021 года автомобилист имеет только одно нарушение ПДД.