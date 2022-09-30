Самарцев в День пожилого человека, 1 октября, приглашают узнать свой ВИЧ-статус

В День пожилого человека самарцев приглашают узнать свой ВИЧ-статус

Дата Международного дня пожилого человека установлена на 1 октября. Целью проведения дня пожилого человека является привлечение внимания к проблемам пожилых граждан.

Люди старшего поколения всегда играли значительную роль в обществе. Они служат примером для молодых, являются наставниками и хранителями традиций. В то же время – это одна из уязвимых групп населения перед ВИЧ-инфекцией.

Почему же так происходит? Сексуальная активность в возрасте 50+ все еще может быть высокой, в том числе, благодаря росту увеличения популярности препаратов, повышающих потенцию. В результате чего снижается бдительность, а значит, риск заражения ВИЧ-инфекцией возрастает.

Иммунная система ВИЧ-положительных людей старшего возраста гораздо слабее, а это значит, что восприимчивость к вирусу гораздо выше. В этом возрасте люди не задумываются о том, что могут заразиться ВИЧ, инфекцию у них в организме обнаруживают очень поздно.

В День пожилого человека самарцев приглашают узнать свой ВИЧ-статус. Сделать это можно бесплатно и анонимно в отделениях Самарского СПИД-центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 226

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Советская, д. 17

https://vk.com/samaraspidcenter