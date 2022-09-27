Ярмарка в формате «торговля с автомашин» заработает в Кировском районе Самары 1 и 2 октября

Жителям региона будет доступна сельскохозяйственная продукция. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Самары в предстоящие выходные, 1 и 2 октября, с 8:00 до 20:00 будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин».

— Она будет расположена по адресу: улица Победы, 115а возле спортивного комплекса «Грация», — сообщает администрация Самары.

Самарцы смогут из широкого ассортимента товаров купить все необходимое высокого качества по низким ценам. Среди прочего жителям региона будет доступна сельскохозяйственная продукция.

Товары местных сельхозпроизводителей можно найти и по другим адресам. Так, круглогодичная ярмарка открыта в Железнодорожном районе, на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Она работает со вторника по воскресенье с 9:00 до 19:00. А ярмарка «выходного дня» в поселке Мехзавод ждет покупателей у ДК «Октябрь» в субботу и воскресенье с 8:00 до 20:00.