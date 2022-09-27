В Самарской области женщина сложила 6 флаконов духов к себе в сумку и вышла из магазина

Как выяснилось, женщина уже была раньше судима за кражу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В одном из магазинов Тольятти 34-летняя местная жительница украла 6 флаконов духов на сумму более 13 тысяч рублей.

— На записи камер наблюдения попал момент, как женщина взяла их с прилавка, сложила в сумку и вышла из магазина, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, женщина уже была раньше судима за кражу. На данный момент она нигде не работает. Ее задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. Похищенный товар был продан случайному прохожему, а деньги жительница Тольятти потратила на собственные нужды.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Женщине грозит наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные до одного года, ограничение свободы до двух лет, арест до четырех месяцев либо лишение свободы до двух лет.