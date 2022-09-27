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Общество27 сентября 2022 8:29

В Самаре провели мониторинг минимальных цен на продукты

В областном центре предоставили данные
Алена ПРОВКИНА
Специалисты проверяют цены в магазинах

Специалисты проверяют цены в магазинах

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские специалисты продолжают ежедневно проверять цены на продукты в сетевых и несетевых магазинах. Жители смогут сэкономить.

По данным городской администрации на 27 сентября 2022 года, выгоднее всего купить баранину (кроме бескостного мяса) за 430 рублей/килограмм. Подсолнечное масло за 82,3 рубля/литр в «Магните» Куйбышевском районе. Молоко за 44,43 рубля/литра в «Перекрестке» Красноглинского района. Репчатый лук за 18,89 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района.

Вся подробная информация указана на официальном сайте мэрии. Мониторинг помогает отслеживать динамику цен.