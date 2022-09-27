Самарские дети играют упавшими качелям на площадке по улице Авроры

Новая "игрушка" путешествует по двору. Фото: "Честная Самара"

В Самаре местные жители рассказали о новом развлечении у детей. На площадке ребята играют с обломанными качелями в сентябре 2022 года.

Судя по опубликованному посту, на детской площадке, расположенной на улице Авроры, несовершеннолетние играют с обломками конструкции. Сидушка качелей оторвалась от опор. По словам местных жителей, дети перетаскивают «игрушку» по всему двору. Многие переживают, что ребята могут покалечиться об острые края.

Напомним, в областной столице вандалы расписали граффити новую детскую площадку. Злоумышленники испортили урны, скамейки, горки и качели.