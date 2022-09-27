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Происшествия27 сентября 2022 9:45

В Тольятти детей экстренно эвакуировали из школы 27 сентября 2022 года

Об этом сообщили в социальных сетях
Алена ПРОВКИНА
Детей эвакуировали из здания. Фото: "Типичный Тольятти"

Детей эвакуировали из здания. Фото: "Типичный Тольятти"

В городе Тольятти Самарской области в одной из городских школ детей экстренно эвакуировали. Ребята вышли из здания 27 сентября 2022 года.

Судя по фотографиям, опубликованных в социальных сетях, в образовательное учреждение уже прибыли сотрудники правоохранительных органов. По словам местных жителей, днем во вторник поступил сигнал о минировании. Пока нет официальной информации о произошедшем. На месте работают специалисты.

Напомним, в регионе собираются усилить безопасность школ. В Самарской области проверят технические средства в образовательных учреждениях.