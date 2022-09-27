Вандалы испортили памятник Михаилу Ломоносову возле университета в Самаре

Преображение памятника самарцы заметили утром 27 сентября 2022 года Фото: Яндекс.Карты

Утром во вторник, 27 сентября 2022 года, в сети появились сообщения о порче памятника М.В. Ломоносову, который установлен возле Самарского университета на улице Ново-Садовой. Неизвестные надели на него маску клоуна, которая очень похожа на злодея из вселенной DC – Джокера.

Чем неизвестным хулиганам не угодил памятник знаменитому ученому – пока не ясно. Прохожих, которые с утра заметили превращение Михаила Ломоносова в Джокера, такие изменения шокировали. Выбеленное лицо, огромная алая улыбка и очерченные синим глаза в пасмурные сумерки – довольно пугающее зрелище.

В соцсетях горожане вовсю обсуждают преображение памятника. Одни самарцы не увидели в выходке вандалов ничего страшного. Их больше интересует, как они забрались на скульптуру. Другие интернет-пользователи осуждают такой поступок и считают, что хулиганов нужно найти и наказать.