Стала известна география распространения COVID-19 в Самарской области 27 сентября 2022 года

По 10 заболевших в Кинельском, Кошкинском и Пестравском районах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, в каких городах и муниципалитетах обнаружили случаи заболевания коронавирусом 27 сентября 2022 года. Статистику за прошедшие сутки предоставили в региональном оперштабе.

Наиболее количество заболевших, равное 882, обнаружили в Тольятти, 509 – Самаре, 110 – Сызрани, 63 – Новокуйбышевске, 52 – Сергиевском районе, 49 – Безенчукском районе, 39 – Чапаевске, 28 – Приволжском районе, 27 – Похвистнево, по 25 – Кинеле и Борском районе.

Еще 23 случая COVID-19 подтвердилось в Похвистневском районе, по 21 – Богатовском и Клявлинском районах, 20 – Шигонском районе, 19 – Нефтегорском районе, 18 – в Отрадном, 16 – Волжском, 15 – Хворостянском районе, 13 – Камышлинском районе, 11 – Алексеевском районе.

По 10 заболевших в Кинельском, Кошкинском и Пестравском районах, 9 – Октябрьске, по 7 – Жигулевске, Кинель-Черкасском и Елховском районах, 6 – Красноармейском районе, по 5 – в Большеглушицком, Исаклинском, Шенталинском, Ставропольском и Сызранском районах, по 4 – в Большечерниговском, Красноярском и Челно-Вершинском районах.

Ранее была информация, что в Самарской области коронавирус подтвердили у 2089 человек 27 сентября 2022 года.