В Самаре из-за возгорания электрощитка эвакуировали местных жителей

Жителей эвакуировали специалисты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о возгорании электрощитка. Специалисты эвакуировали горожан.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, задымление заметили в понедельник, 26 сентября 2022 года. На первом этаже жилого дома на улице Аэропорт-2 зафиксировали возгорание в 18:18. Из здания эвакуировали 40 человек.

Огонь ликвидировали в 18:40. На месте работали 8 пожарных и две единицы спецтехники. Напомним, также в регионе эвакуировали детей из школы. Очевидцы сообщают, что поступил сигнал о минировании.