В Самарской области мошенники предлагают жителям «исключить» их из списка мобилизованных за 100 тысяч рублей

Интернет-пользователи активно рассказывают о новом виде мошенничества в соцсетях. Фото: t.me/protlt

21 сентября 2022 года президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. И пока одни россияне были заняты получением повесток, другие нашли способ на этом нажиться.

Жители губернии рассказали о сообщениях, массово поступающих им в мессенджеры. В них мошенники сообщают людям, что те якобы оказались в списке мобилизованных, и предлагают исключить их оттуда.

– У меня есть доступ к базе призывников. Я могу убрать ваше досье из списков первичной мобилизации. Цена вопроса – 100 тысяч рублей. Если вы обратитесь к нам после вручения повестки, стоимость может вырасти до полумиллиона. И даже возможно, что на решение вопроса вовсе не останется времени, – пишут негодяи.

Жители Самарской области, получившие подобные сообщения, мгновенно разослали их по соцсетям, дабы предупредить о мошенниках своих земляков. Многие были крайне удивлены происходящим.

– Ты смотри какие шустрые, на капле дождя бизнес сделают, – отреагировали негодующие пользователи соцсетей.

Отметим, что новый вид мошенничества активно распространился по всей стране. Так, например, предложение о «сделке» получали жители Томска. Правда, там была использована немного другая схема: «маме» звонил «сын» из военкомата.