В Тольятти проводят финал Всероссийской спартакиады пенсионеров

Пенсионеры примут участие в соревнованиях. Фото: правительство региона

В городе Тольятти Самарской области проводят Всероссийскую спартакиаду среди пенсионеров. Церемония открытия составлялась в понедельник, 26 сентября 2022 года.

По данным городской администрации, в первый день соревнований пожилые люди смогут принять участие в комбинированной эстафете. Мероприятия проводят на двух площадках в УСК «Олимп» и легкоатлетическом манеже. Участники, прибывшие из разных точек страны, смогут посоревноваться в 6 видах спорта: легкая атлетика, шахматы, плавание, настольный теннис, дартс и стрельба.

Также пенсионеры смогут выполнить нормативы комплекса ГТО. Впервые за историю состязаний за медали будут бороться представители команды ДНР.