Самарцы смогут посмотреть премьеру детективного фильма «Решение уйти» в «Мягком кинотеатре»

Фильм расскажет о детективе, который расследует гибель мужчины и влюбляется в его вдову

В четверг, 29 сентября 2022 года, в прокат выйдет фильм «Решение уйти» (16+). Над созданием картины работал известный режиссер из Южной Кореи Пак Чхан Ук, снявший культовый фильм «Олдбой».

Сюжет картины, которая получила награду на Каннском фестивале 2022, рассказывает о детективе. Он расследует смерть мужчины, упавшего со скалы. Вдова погибшего сотрудничает со следствием, однако чем дальше продвигается дело, тем больше детектив ее подозревает. Кроме того, у него появляются чувства к женщине, он влюбляется в нее.

Жители Самары смогут увидеть новинку одними из первых. Фильм покажут в «Мягком кинотеатре» (ТРК «Гудок» и «Космопорт»). Билеты можно приобрести на сайте кинотеатра или в мобильном приложении.