В Самарской области завершается реконструкция здания нефтегорской центральной больницы

Больницу оснастят всем необходимым медицинским оборудованием. Фото: официальный канал Самарской области

В Нефтегорске завершается реконструкция трехэтажного административного здания центральной больницы с подвалом и чердаком. Общая строительная готовность – 95%.

— На данный момент завершаются отделочные работы, строители устраивают козырьки и монтируют пожарную лестницу, — рассказали в официальном канале Самарской области.

Строительство планируют завершить в этом году. Больницу оснастят всем необходимым медицинским оборудованием. В здании уже заменили кровлю, установили водоотведение и отопительную систему. Помимо этого, сделали монтаж лифтов, подключили постоянную схему энергоснабжения и благоустроили территорию.

В подвале разместятся помещения технического и вспомогательного назначения. На первом этаже будет детское отделение, на втором – женская консультация, а на третьем – стоматология. Также предусмотрены меры по обеспечению доступности для маломобильных групп населения.