В Самаре могут построить многоэтажные дома высотой около 97 метров в Октябрьском районе

Площадка попала под комплексное развитие территории Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре появятся новые высотки в границах улиц Революционной, Корабельной, Третьего проезда и улицы Артемовской. Застройка запланирована в рамках комплексного развития территории. Информацию сообщили в мэрии.

Согласно документации администрации, проект будет реализован на участке площадью 1,87 Га. Здесь построят дома высотой до 97,50 метров. Максимальный процент застройки составит 99%, количество парковочных мест – одно машиноместо на 80 квадратных метров.

Проект также подразумевает снос старых домов. Все они признаны аварийными, многие были построены в 1951-1960 годах. В список попали МКД, расположенные по адресам: ул. Революционная, 86, 88; ул. Корабельная, 3, 7 (квартал 414), 9; ул. Артемовская, 12, 12а, 14. Кроме того, снос затронет нежилое здание на ул. Корабельная, 5, а также гаражи и хозяйственные кладовые.

Отмечается, что документация по планировке территории должна быть готова в течение 9 месяцев с момента заключения договора.