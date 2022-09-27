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Общество27 сентября 2022 11:35

В Самаре завершилось благоустройство еще одного двора на улице Стара-Загора

Специалисты выполнили ремонтные работы
Алена ПРОВКИНА
Дети смогут наслаждаться новым оборудованием. Фото: администрация района

Дети смогут наслаждаться новым оборудованием. Фото: администрация района

В Самаре специалисты благоустроили еще один двор на улице Стара-Загора. Теперь местные жители смогут проводить время на обустроенной площадке.

По данным администрации Промышленного района, в регионе продолжают реализовывать национальный проект "Комфортная городская среда". На этот раз ремонт выполнили возле дома №116 по улице Стара-Загора. Специалисты обустроили парковочные места, отремонтировали и восстановили тротуары, а также резиновое покрытие детской площадки.

Во дворе появилось игровое оборудование, скамейки и урны. Напомним, в регионе продолжается работа на Московском шоссе. В областной столице появился первый надземный пешеходный переход.