В Самаре впервые пройдет фестиваль одного дня академии Никиты Михалкова 10 октября

Бесплатные приглашения на спектакль получат врачи, учителя, работники социальных служб. Фото: министерство культуры Самарской области

В Самаре впервые пройдет спецпроект Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова «Русские классики. Фестиваль одного дня», посвященный русскому писателю Н.В. Гоголю.

— Все четыре мероприятия будут 10 октября в помещениях Самарского академического театра драмы имени Максима Горького, — рассказали в министерстве культуры Самарской области.

С 12:00 до 13.30 состоится практический мастер-класс «Актерское действие и анализ пьесы. Рождение образа» российского режиссера Антона Яковлева. Вход на него по регистрации. С 15:00 до 16.30 можно будет послушать лекцию о жизни и творчестве Н.В. Гоголя «Гоголь – загадка третьего тысячелетия». Вход на нее по регистрации.

С 18:00 до 19.00 откроется профессиональная выставка «Гоголь: жизнь в творчестве», на ней будут представлены фотографии, документы, предметы изобразительного искусства, а также музейные экспонаты, посвященная пьесе «Игроки». Вход на нее по приглашениям.

И последнее мероприятие запланировано с 19:00 до 21.30 – покажут спектакль «Игроки» в исполнении выпускников Академии Н.С. Михалкова. Вход по приглашениям, бесплатные получат врачи, учителя, работники социальных служб.

В 2022 году помимо Самары фестиваль одного дня пройдет в Ярославле, Нижнем Новгороде и Пензе.