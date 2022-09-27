В Самарской области инспекторы продолжают следить за пешеходами

Инспекторы проводят беседы с пешеходами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции продолжают уделять внимание пешеходам. В регионе проводят направленные рейды.

По данным ГИБДД России по Самарской области, рейды по профилактики ДТП будут проводить в течение месяца. С начала года зафиксировали более 1500 аварий, в которых погиб 501 человек. Профилактическую работу проводят не только со взрослыми, но и с детьми.

Напомним, инспекторы также проводят дорожные рейды. Особенно уделяют внимание автолюбителям, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения. Контроль усиливают в предвыходные и выходные дни.