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Происшествия27 сентября 2022 11:49

В Самарской области инспекторы продолжают следить за пешеходами

В регионе усилили контроль на дорогах
Алена ПРОВКИНА
Инспекторы проводят беседы с пешеходами

Инспекторы проводят беседы с пешеходами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции продолжают уделять внимание пешеходам. В регионе проводят направленные рейды.

По данным ГИБДД России по Самарской области, рейды по профилактики ДТП будут проводить в течение месяца. С начала года зафиксировали более 1500 аварий, в которых погиб 501 человек. Профилактическую работу проводят не только со взрослыми, но и с детьми.

Напомним, инспекторы также проводят дорожные рейды. Особенно уделяют внимание автолюбителям, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения. Контроль усиливают в предвыходные и выходные дни.