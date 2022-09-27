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Общество27 сентября 2022 11:52

Целевики-первокурсники познакомились с самарским предприятием «ОДК-Кузнецов»

Студенты посетили завод и пообщались со специалистами
Илона МАЙСКАЯ
Студенты целевого обучения - будущие конструкторы и технологи предприятия / ПАО "ОДК-Кузнецов"

Студенты целевого обучения - будущие конструкторы и технологи предприятия / ПАО "ОДК-Кузнецов"

Целевики-первокурсники Самарского университета им. ак. С.П. Королева и СамГТУ посетили предприятие «ОДК-Кузнецов». Студенты познакомились с заводом, где им предстоит проходить практику и работать в дальнейшем.

В 2022 году договор на целевое обучение с заводом заключили 76 студентов, 34 из них – участники проекта «Крылья Ростеха», еще 15 – группы «Инженерный старт». Первокурсники побывали в цехах инструментального, гальванического и механообрабатывающего производств. Сотрудники «ОДК-Кузнецов» рассказали им о современном оборудовании и специфике работы на предприятии.

– Участники проекта «Крылья Ростеха» – наши будущие конструкторы, «Инженерного старта» – будущие технологи. Еще 13 студентов приняты по направлению «Информационные технологии». Программы целевого обучения позволяют нам адаптировать молодых специалистов к потребностям предприятия еще в процессе учебы, – рассказала директор по персоналу «ОДК-Кузнецов» Ольга Красавина.

В дальнейшем студентов ждут новые встречи с сотрудниками предприятия. Одну из них посвятят IT-технологиям, которые применяют как при проектировании двигателей, так и в производственных процессах.