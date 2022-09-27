«Это может привести к гибели всего подразделения»: самарский военком сказал, что точно нужно оставить дома мобилизованным

Пользоваться в зоне боевых действий можно только кнопочными телефонами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин посоветовал мобилизованным оставить дома смартфон с интернетом. В беседе с журналистом "КП-Самара" он рассказал, что стоит брать с собой военкомат, если получил повестку, а что точно нужно оставить дома. Умные гаджеты оказались под строгим запретом.

- Это запрещено законодательно, а в зоне боевых действий такой телефон может привести не только к гибели военнослужащего, который его взял, но и всего подразделения, - уточнил в беседе с корреспондентом "КП-Самара" Алексей Вдовин.

Как отмечают эксперты, данные со смартфонов давно используются в боевых действиях, по размещенным селфи с дополнительной информацией можно вычислить месторасположение отряда. Более того, телефоны позволяют отслеживать местоположение устройства. С собой лучше всего брать простой кнопочный телефон - тут мы разбирались, как его выбирать.

- Взять с собой в часть можно кнопочный телефон, который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определённое распорядком дня время, - ранее сообщили на Объясняем.РФ.