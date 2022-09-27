Самарский следователь Дмитрий Беляев стал руководителем СУ СК в Дагестане

Дмитрий Беляев был назначен на новую должность 26 сентября. Фото: СУ СК по Республике Дагестан

Заместитель руководителя СУ СК по Самарской области Дмитрий Беляев возглавил следственное управление в Республике Дагестан. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

– 26 сентября 2022 года Указом Президента РФ № 667 Дмитрий Беляев назначен руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Дагестан, – сообщается на сайте СУ СК по Дагестану.

Полковнику юстиции 41 год, 19 из которых он состоит на службе. В разные годы Дмитрий Беляев работал следователем, помощником, заместителем и прокурором Наровчатского района Пензенской области, заместителем руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ, замруководителя СУ СК по Самарской области, а также первым замруководителя СУ СК по Республике Дагестан.

Он награжден медалями «За безупречную службу» II и III степеней, «За усердие в службе», «За отличие».