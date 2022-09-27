Стартовала продажа билетов на спектакли самарского драмтеатра на ноябрь 2022 года

В ноябре драмтеатр покажет "Семью восемь", "Катапульту" и Ladies' Night

Самарский драмтеатр имени Максима Горького объявил о старте продаж билетов на ноябрь 2022 года. В этом месяце вновь откроется экспериментальная сцена. Ее поклонники смогут увидеть две постановки малой формы – «Семью восемь» и «Катапульта» (16+).

Во время пандемии спектакль «Семью восемь» был объединен с постановкой «Медея». Они получили название «Один плюс один». В новом театральном сезоне «Семью восемь» вновь покажут на экспериментальной сцене.

Спектакль «Катапульта» ставит главный режиссер драмтеатра Михаил Лебедев. В его основе – пьеса белорусского драматурга Дмитрия Богославского. Постановка, в которой скрыты большие смыслы, будет интересна и старшему, и более молодому поколению.

В ноябре 2022-го самарцы также увидят юбилейный спектакль Ladies' Night (16+). В этом году исполняется 20 лет с момента премьеры постановки.

Билеты на спектакли можно приобрести на официальном сайте драмтеатра.