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Происшествия27 сентября 2022 13:21

В Тольятти 28-летний мужчина до смерти избил своего отца

Сын решил навестить родителя и между ними вспыхнула ссора
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Мужчина ударил оппонента тяжелым предметом и скрылся с места преступления. Фото: СУ СК по Самарской области

Мужчина ударил оппонента тяжелым предметом и скрылся с места преступления. Фото: СУ СК по Самарской области

Ужасная трагедия произошла в конце лета в Тольятти. Один из местных жителей поссорился со своим отцом. Перепалка закончилась плачевно: мужчина убил родителя, а сам попал под уголовное дело.

Как сообщает СУ СК по Самарской области, тело 63-летнего жителя Автограда с признаками насильственной смерти было обнаружено днем 30 августа 2022 года. Он находился в своей квартире на улице Никонова. У мужчины выявили черепно-мозговую травму.

Подозрения пали на 28-летнего сына погибшего. После задержания он рассказал, что у них с отцом не было близких отношений – тот вел маргинальный образ жизни. Сын жил отдельно, но навещал родителя, привозил ему продукты.

Очередной визит закончился трагедией. Родственники поссорились, после чего сын несколько раз ударил отца по голове тяжелым предметом и скрылся.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Он находится под стражей, расследование продолжается.