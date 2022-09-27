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Общество27 сентября 2022 13:23

Самарские водители смогут оформить электронный европротокол в приложении «Госуслуги Авто»

Сервис позволяет почти в два раза сократить среднее время оформления ДТП
Илона МАЙСКАЯ
Теперь автомобилисты смогут оформить извещение о ДТП без вызова полицейских и заполнения бумажных бланков

Теперь автомобилисты смогут оформить извещение о ДТП без вызова полицейских и заполнения бумажных бланков

В приложении «Госуслуги Авто» появился сервис «Европротокол онлайн». Теперь автомобилисты смогут оформить извещение о ДТП без вызова полицейских и заполнения бумажных бланков. Сервис запустило Минцифры России.

– «Европротокол онлайн» сокращает среднее время оформления ДТП почти в два раза. Не нужно посещать офис страховой компании – извещение поступит туда онлайн. Еще одно преимущество сервиса – нет риска ошибок в данных. Форма автоматически заполняется сведениями из госуслуг, – рассказал замглавы Минцифры России Андрей Черненко.

Отметим, чтобы оформить электронный европротокол, оба участника ДТП должны иметь подтвержденные учетные записи на сайте «Госуслуги». Еще два важных условия: отсутствие пострадавших в аварии и ущерба иному имуществу, кроме ТС.

Публикуем видео-инструкцию по оформлению европротокола: