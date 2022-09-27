Жители Самарской области могут помочь педагогу русского языка стать учителем года России – 2022

За педагога из Самарской области проголосовали уже более 1700 человек / Фото: teacherofrussia.ru

Педагог из Самарской области участвует в конкурсе «Учитель года России – 2022». За звание лучшего из лучших борется учитель русского языка и литературы образовательного центра «Южный город» в поселке Придорожный Сания Айтасова.

Сания Айтасова окончила Самарский государственный педагогический университет. Ее педагогический стаж – 6 лет. По мнению педагога, миссия учителя – созидать светлое будущее. Она считает, что самое ценное в жизни – счастливые улыбки детей, поэтому ей нравится работать в школе. Сания Айтасова является победителем регионального конкурса «Учитель года Самарской области 2022».

Вместе с Санией Айтасовой в федеральном конкурсе участвуют 88 учителей. Их разделили на пять групп, в каждой из которых работает жюри. Сейчас педагоги проводят свои конкурсные уроки в гимназии № 16 Тюмени.

Минпросвещения России запустило всенародное голосование. Жители Самарской области могут поддержать Санию Айтасову и отдать за нее свой голос. В настоящее время за нее проголосовали уже более 1700 человек. Итоги подведут 1 октября 2022 года на церемонии закрытия второго тура конкурса.