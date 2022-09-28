Пробегом по безкультурью: волонтеры Куйбышевского НПЗ провели уборку в лесу

Из леса мусор отправили туда, где ему место — на переработку. Фото АО «КНПЗ»

Нефтепереработчики в выходной вышли на пробежку в лес, прихватив с собой мешки для мусора. Локацию для экологической акции выбрали, ориентируясь на популярность места среди самарцев. На предприятии к окружающей среде привыкли относиться ответственно, однако не все горожане пока понимают важность заботы о природе - вдоль тропинок можно увидеть банки, бумажки, пластиковые бутылки. Заводские волонтеры решили это исправить - помочь природе без отрыва от спорта (это и есть плоггинг).Собранный мусор рассортируют и отправят на переработку. Этот плоггинг-забег стал далеко не первым подобным опытом самарских нефтепереработчиков. В августе заводские волонтеры с мешками наперевес уже навели порядок в Парке нефтяников, посвятив мероприятие своему профессиональному празднику. Тогда с территории парка было собрано около 100 кг мусора.