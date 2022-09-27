В Сызрани прокурор добивается взыскания морального вреда в пользу ребенка, который получил травму на карусели

Соответствующий иск уже принят к производству в суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История с травмированием ребенка на карусели в Сызрани получила продолжение. Инцидент произошел 12 июня текущего года. Маленький мальчик получил травму средней тяжести во время катания на карусели. Указательный палец левой руки ребенка оказался внутри открытого механизма оборудования. Конструкция его зажала.

Прокуратура Сызрани провела проверку по факту произошедшего. Выяснилось, что конструкция карусели находилась в ненадлежащем техническом состоянии и представляла угрозу здоровью.

– В частности, отсутствовала предусмотренная конструкцией металлическая крышка оси карусели, которая ограничивает свободный доступ пользователей к механизму оборудования. Это стало причиной получения ребенком травмы пальца, – рассказали в прокуратуре города.

По итогам проверки глава Сызрани и директор МБУ «Благоустройство» получили представления об устранении нарушений. Следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Прокурор города также намерен взыскать с МБУ «Благоустройство» компенсацию в пользу пострадавшего в размере 300 тысяч рублей. Иск уже направлен в суд, его приняли к производству.