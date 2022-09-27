В Самаре участников преступной группы отправили под суд за организацию наркофермы

Дела будут рассмотрены в Октябрьском районном суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд рассмотрит уголовные дела в отношении пяти участников преступной группы. Их обвиняют в десяти преступлениях, в числе которых – покушение на сбыт наркотиков, отмывание денег, выращивание запрещенных веществ.

Как сообщает прокуратура города, группа вела свою деятельность с 2020 по 2021 год. В этот период двое обвиняемых выращивали на наркоферме коноплю, еще трое членов группы занимались сбытом.

Вскоре оперативники задержали одного из организаторов. Он рассказал о других участниках группы и указал на местоположение наркофермы. У них изъяли более 9 кг наркотика.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по статьям: 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и частей наркотикосодержащих растений, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), 174.1 УК РФ ( Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). Еще двое проходят по делу по п. «а» ч. 2 ст. 231 УК РФ (Незаконное культивирование наркотикосодержащих растений, группой лиц по предварительному сговору).