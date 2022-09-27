Самарский областной суд вынес приговор директору профессионального училища села Домашка

Суд приговорил Янюкина к трем годам лишения свободы, однако позднее приговор был смягчен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной суд закончил рассмотрение уголовного дела в отношении экс-директора профессионального училища села Домашка. Сергея Янюкина обвиняли во взяточничестве. Следствие полагало, что руководитель учреждения заключил договор с одной из фирм, которая должна была заняться капремонтом здания. Однако выполнить работы оказалось не так-то просто.

– Янюкин заставлял выполнять не учтенные в смете работы, а также придирался к качеству уже выполненных, – цитирует слова представителя фирмы ВолгаНьюс.

Далее до компании дошли сведения, что директор училища хочет получить 150 тысяч рублей. За эти деньги он якобы был готов оставить свои придирки. В результате руководитель компании лично встретился с Янюкиным и записал разговор на диктофон. При следующей встрече обвиняемый озвучил уже сумму в 200 тысяч рублей. На диктофон была также записана передача первой части суммы, а вторую часть взятки передали под контролем оперативников.

Суд приговорил Сергея Янюкина к трем годам лишения свободы, однако позднее изменил приговор на 2 года и 10 месяцев. Их он проведет в колонии строгого режима.