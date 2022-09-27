Андрей Турчак поблагодарил губернатора Самарской области за вклад в восстановление Снежного

27 сентября Андрей Турчак посетил Снежное, где осмотрел работу на избирательных участках. Фото: t.me/turchak_andrey

27 сентября первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным посетил город Снежное. Он оценил восстановление городской инфраструктуры, руку к которому приложила и Самарская область. Губерния первая заключила соглашение о взаимодействии с территорией Донбасса. Сегодня самарцы принимают активное участие в восстановлении Снежного. По 40 объектам работы завершены, восстановление еще 80 – это учреждения социальной сферы, ЖКХ, дороги и жилые дома – продолжается.

Первый заместитель председателя Совета Федерации вместе с Главой ДНР оценили ход работ в шестой школе.

– Заканчивается капитальный ремонт. Работы ведут наши самарские строители, делают все по лучшим российским стандартам. Уже заменены окна, отремонтирована кровля учреждения, закачиваются работы в спортивном зале, – отметил Андрей Турчак.

Он также отметил, что школы ДНР уже фактически стали участниками масштабной российской программы капитального ремонта школ.

– Скоро она, как и другие федеральные проекты, уже официально будет распространена на Донбасс и новые российские регионы. Обязательно учтем их потребности при работе над бюджетом на следующий год. Новый статус этих территорий даст нам такую возможность. Все отремонтируем, отстроим, наладим. Доверие людей оправдаем, – подчеркнул Андрей Турчак.

Оценивая помощь Самарской области, Андрей Турчак в телефонном разговоре поблагодарил губернатора Дмитрия Азарова за вклад в восстановление мирной жизни в побратимском городе. Он отметил качество капремонта школ, а также постоянное внимание к вопросам социально-экономического развития Снежного.

В рамках поездки Андрей Турчак также осмотрел один из участков, на котором жители голосуют за вхождение ДНР в состав России.

– Голосование прошло свободно и открыто, вопреки безуспешным усилиям киевского режима его сорвать. Все это время и я, и многие наши коллеги, и международные наблюдатели были на участках, видели все своими глазами. Очереди за бюллетенями. Радость и надежду людей, для которых этот референдум стал долгожданным праздником, – подвел итог Андрей Турчак.