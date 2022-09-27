Директор самарской школы в Южном городе попросил родителей быть внимательнее после трагедии в Ижевске

Владимир Кильдюшкин уверен, что спокойная обстановка должна быть не только в школе, но и за ее стенами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 26 сентября, в Ижевске произошла ужасная трагедия. 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу в школе №88, а после покончил с собой. Изверг унес жизни 17 человек, еще 24 были ранены.

Кровавое происшествие отозвалось горечью и тревогой в сердцах россиян. В их числе – директор образовательного центра «Южный город» в Самаре. Владимир Кильдюшкин обратился к родителям учеников в своем телеграмм-канале, где еще раз напомнил о действующих в учреждении мерах безопасности.

– У нас есть системы видеонаблюдения, тревожные кнопки, охрана ЧОП. Калитки и входные двери в здания открываются только электронными ключами. Регулярно проводятся инструктажи. В центре существует система контроля доступа внутри здания, но сейчас не у всех детей есть браслеты или карточки. Мы обязательно их выдадим всем детям в течение октября, – рассказал о некоторых мерах директор образовательного центра.

Однако, по его словам, проблемой остаются социально опасные люди, свободно гуляющие по улицам с оружием. Владимир Кильдюшкин призвал самарцев быть бдительнее и сообщать о подозрительных личностях.

– Давайте вместе будем не безразличны к тому, что происходит вокруг школы. Будем обращать внимание на неадекватных людей в нашем микрорайоне и будем добиваться от полиции, чтобы таких изолировали от общества, – подвел итог Владимир Кильдюшкин.

Он также отметил, что образовательный центр будет совершенствовать систему безопасности.