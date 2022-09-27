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Общество27 сентября 2022 17:46

Самарский «Электрощит» добился ареста миллионов рублей у структуры Maire Tecnimont

Внушительная сумма является неустойкой, удержанной у самарского предприятия
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Вопрос рассматривали в суде, который встал на сторону самарского предприятия

Вопрос рассматривали в суде, который встал на сторону самарского предприятия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск «Электрощит-ТМ Самара» к «МТ Руссия», дочерней компании Maire Tecnimont. Самарское предприятие требовало взыскать с ответчика 270,503 млн. рублей.

Эта сумма – неустойка, которую удержали у «Электрощита» в связи с претензиями при поставке оборудования, пишет OBOZ.INFO. «Электрощит» просил наложить арест на счета компании. В конце июля суд поддержал требование истца, однако «МТ Руссия» обжаловала это решение.

Известно, что следующее заседание по делу состоится в конце сентября.