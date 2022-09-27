Самарский «Электрощит» добился ареста миллионов рублей у структуры Maire Tecnimont

Вопрос рассматривали в суде, который встал на сторону самарского предприятия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск «Электрощит-ТМ Самара» к «МТ Руссия», дочерней компании Maire Tecnimont. Самарское предприятие требовало взыскать с ответчика 270,503 млн. рублей.

Эта сумма – неустойка, которую удержали у «Электрощита» в связи с претензиями при поставке оборудования, пишет OBOZ.INFO. «Электрощит» просил наложить арест на счета компании. В конце июля суд поддержал требование истца, однако «МТ Руссия» обжаловала это решение.

Известно, что следующее заседание по делу состоится в конце сентября.