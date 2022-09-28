Самарцам рассказали, сколько солнечных дней будет в октябре 2022 года

Октябрь не порадует обилием теплых солнечных дней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области погода не перестает удивлять. После жаркого бабьего лета в регион вернулись дожди и понижение температуры.

Специалисты gismeteo рассказали, какую погоду ожидать в октябре 2022 года. К сожалению, солнечных деньков будет мало. Согласно долгосрочному прогнозу, почти весь месяц облака заволокут небо. Всего несколько дней порадуют местных жителей теплыми лучами. Температура упадет до 0 градусов уже с 13 октября 2022 года.

Напомним, самарцам также рассказали, когда ждать прихода зимы. Совсем скоро на регион обрушатся дожди с мокрым снегом.