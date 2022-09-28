В Самарской области мужчина изготавливал самодельные боеприпасы с 2012 года

Задержанного приговорили к условному сроку. Фото: ГУ МВЛ России по Самарской области

В селе Хворостянка Самарской области сотрудники полиции задержали злоумышленника, изготавливающего самодельные боеприпасы. Изделия изъяли.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, мужчина изготавливал припасы, а необходимые вещества прятал в подвальном помещении. Полицейские отправили сыпучее вещество на экспертизу, которая подтвердила, что в патронах – бездымный порох, массой более 220 грамм. Также правоохранители изъяли 51 патрон.

Задержанный признался, что припасы он изготавливает уже 10 лет. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Его приговорили к условному срок на два года и один месяц.