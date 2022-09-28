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Происшествия28 сентября 2022 4:23

В Самарской области женщина ложно донесла на своего сожителя, что он угрожал ей убийством шваброй

Из-за ревности она хотела отомстить ему
Ирина СИНЕГУБОВА
Ее признали виновной и назначили наказание в виде 150 часов обязательных работ.

Ее признали виновной и назначили наказание в виде 150 часов обязательных работ.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Пестравском районе Самарской области 38-летняя жительница несколько раз ложно доносила, что мужчина угрожал ей убийством шваброй.

— Первый случай был в феврале этого года, женщина рассказала полицейским, что два дня назад ее ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления 46-летний сожитель угрожал ей убийством шваброй, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В ходе расследования выяснилось, женщина находилась в нетрезвом виде и из чувства ревности оклеветала своего сожителя, чтобы отомстить ему. Возбужденное уголовное дело было направлено в районный суд, где ее признали виновной и назначили наказание в виде 150 часов обязательных работ.

Второй случай произошел в сентябре этого года. Женщина снова сообщила участковому об угрозе убийства шваброй от своего сожителя. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.