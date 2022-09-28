Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 сентября 2022 4:39

В Самарской области злоумышленник угнал отечественную легковушку у пенсионера

Подозреваемого задержали
Алена ПРОВКИНА
Пенсионер забыл закрыть дверь автомобиля. Фото: ГУ МВД России по региону

Пенсионер забыл закрыть дверь автомобиля. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самарской области за помощью в полицию обратился 73-летний мужчина. Он рассказал, что его машину угнал злоумышленник.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемый украл автомобиль «ВАЗ-111130». Правоохранители ориентировали сотрудников на розыск транспорта. Потерпевший рассказал, что припарковал машину возле своего дома в частном секторе, но забыл закрыть двери и оставил ключи в замке зажигания.

Правоохранители объехали ближайшие дворы и в течение часа задержали 20-летнего преступника. Молодой человек признался, что решил покататься, раскаялся и пообещал сотрудничать со следствием. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.