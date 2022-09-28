В Самарской области хотят расширить летнюю оздоровительную кампанию в 2023 году

В летнюю оздоровительную кампанию этого года на территории региона отдохнули почти 100 тысяч детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Летнюю оздоровительную кампанию в 2023 году планируется расширить. Дмитрий Азаров велел увеличивать охват детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, летним отдыхом.

— На реализацию этих целей в проекте бюджета на следующий год уже предусмотрены средства, — рассказали в правительстве Самарской области.

В 2022 году были задействованы 703 организации отдыха и оздоровления детей, также впервые после ограничений из-за коронавируса организовали палаточные лагеря. Это направление хотят развивать. В летнюю оздоровительную кампанию этого года на территории региона отдохнули почти 100 тысяч детей.

Более 19,3 тысяч детей попали в лагеря по госпрограмме «Развитие социальной защиты населения», среди них 7 373 ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили путевки бесплатно. На проведение мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей предусмотрено более 1,4 миллиарда рублей, из них более 950 миллионов — средства регионального бюджета.