В Самарской области полицейские накрыли салон, оказывающий интимные услуги

Правоохранители задержали мошенника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области местный житель придумал новый «развод» для горожан. В интернете он опубликовал объявление об открытии салона, оказывающего интимные услуги.

По данным ГУ МВД России по региону, злоумышленник требовал предоплату от клиентов, чтобы «обезопасить» девушек. На самом деле, после перевода мошенник переставал выходить на связь. Суммы взносов росли от 2 тысяч рублей до 37 тысяч рублей.

Только после оплаты заказчики понимали, что стали жертвой мошенника. Сотрудникам полиции удалось задержать преступника, который признал свою вину и рассказал, что деньги потратил по собственному усмотрению. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.