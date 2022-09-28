В Тольятти из-за серьезной аварии на перекрестке пострадали два человека

Два человека пострадали в результате столкновения. Фото: "Патруль Тольятти"

В городе Тольятти Самарской области появились кадры с места серьезной аварии. На перекрестке столкнулись два легковых автомобиля.

По данным «Патруль Тольятти», авария произошла утром в среду, 28 сентября 2022 года. Автомобили не смогли разъехаться на перекрестке, расположенном на пересечении улиц Коммунистической и Матросова. Судя по кадрам, машины протаранили забор и выехали на обочину. В результате аварии пострадали два человека. Подробности не уточняются.

Напомним, в регионе местных жителей предупредили о погодной опасности. В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за ливня и сильного ветра. Автолюбителям следует быть внимательными на дорогах.