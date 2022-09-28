Определен подрядчик для ремонта Южного моста и путепровода «Аврора» в Самаре осенью 2022

Привести дорожное полотно в порядок нужно будет в течение 30 дней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре нашли подрядчика для ремонта Южного моста и путепровода «Аврора». Работами займется ООО «Научно-производственная фирма «XXI Век». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Насколько известно, на электронный аукцион была подана только одна заявка — от НПФ «XXI Век». Ее признали соответствующей всем требованиям. Компании предстоит заделать выбоины в покрытии в зоне деформационных швов на Южном мосту и на путепроводе «Аврора». На это у нее будет 30 дней. Стоимость контракта — чуть более 3 млн рублей.

Напомним, Южный мост и путепровод «Аврора» капитальной отремонтировали в 2017 году. Работы выполняла компания «ПСК «Волга», помогала ей в этом организация «АнтикорМостСервис». В дальнейшем двух представителей этих фирм признали виновными в мошенничестве и отмывании денег.

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