В Самарской области мошенники украли у женщины более 2 миллионов рублей

Местная жительница потеряла крупную сумму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области мошенники продолжают обманывать местных жителей. Злоумышленники вновь представились сотрудниками банка.

За помощью в отделение полиции обратилась женщина, работающая упаковщицей медицинских изделий. Она рассказала, что ей на телефон поступил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками банка. Звонивший рассказал, что местной жительнице срочно нужно оформить кредит, чтобы избежать проблем с мошенниками, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Потерпевшая перевела преступникам 2 миллиона 200 тысяч рублей. Только после женщина поняла, что стала жертвой мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело.