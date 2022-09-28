Безответственная мать из Самарской области не выплатила детям более 300 тысяч рублей

Женщина не участвует в жизни детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском районе Самарской области местная жительница накопила долг по алиментам. Безответственной женщине назначили общественные работы.

По данным ГУФССП России по Самарской области, мать не выплатила своим детям более 310 тысяч рублей. Отмечают, что постоянного источника дохода у женщины нет. Судебные приставы много раз беседовали с должницей, но она не собиралась от вредных привычек.

Алиментщица не сделала выводов и не попыталась устроиться на работу. Суд назначил ей наказание в виде 50 часов обязательных работ. Если должница проигнорирует требования, ей будет угрожать уголовный срок.