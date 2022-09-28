Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

На торжественной церемонии открытия выставки губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул вклад работников аграрного сектора региона в обеспечение продовольственной безопасности страны, насыщение рынка сырьем и продуктами местного производства.

«Агропромышленная выставка стала важной профессиональной площадкой обмена опытом, внедрения новых технологий, заключения новых контрактов, без которых развиваться сельскому хозяйству опережающими темпами просто невозможно. Именно здесь представителями науки и сельского хозяйства, тружениками села обсуждаются перспективы развития сельского хозяйства нашего региона, здесь вырабатываются важнейшие решения, которые корректируют работу Правительства, в том числе меры поддержки», - обратился глава Самарской области к участникам выставки.

В этом году на выставке Россельхозбанк принял участие сразу в трех круглых столах, рассказал о льготном кредитовании АПК, провел презентацию цифровой экосистемы Свое Фермерство и Свое Родное для поддержки фермеров и развития сельского хозяйства в едином цифровом пространстве, на круглом столе о развитии агротуризма в Самарской области рассказал о сервисе Свое за городом.

«Цифровая экосистема Россельхозбанка объединяет целый ряд инновационных сервисов на одной платформе и дает возможность средним и малым агропредприятиям без дополнительных затрат автоматизировать решение первостепенных задач и, не отвлекаясь от основной деятельности, пользоваться всеми технологическими преимуществами для роста бизнеса. Экосистема включает в себя: Своё Фермерство, Своё Родное, Своё Село, Своё Жилье, Своё за городом, Я в Агро, Все Своё. Сегодня в Самарской области на площадке Своё Фермерство зарегистрировано 200 предприятий, на Своё Родное - 180 самарских представителя», - отметил директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

Участники и гости выставки смогли посетить консультационный стенд Россельхозбанка, ознакомиться с условиями кредитования на проведение сельскохозяйственных работ и приобретение техники, с тарифными планами расчетно-кассового обслуживания для агробизнеса и всеми банковскими предложениями для частных лиц, в том числе сельской ипотекой.

В рамках программы двухдневного мероприятия прошла ярмарка фермерской продукции, Х юбилейный показ сельхозживотных, выставка техники и концертная программа.Особым колоритом всегда выделяется экспозиция «Сельской улицы», на которой 27 муниципальных районов Самарской области ежегодно демонстрируют свои достижения.