Сбер снизил до 10% первый взнос по ипотеке при покупке квартиры, находящейся в залоге у другого банка

Теперь для покупки квартиры, находящейся в залоге другого банка, достаточно предоставить собственные средства в размере 10% от её стоимости. Это еще один шаг Сбера на пути повышения доступности жилья для своих клиентов.

Кредитуемым объектом недвижимости должна быть квартира, расположенная в многоквартирном доме (за исключением таун-хаусов и домов с внешними деревянными стенами).

Если заёмщик не имеет достаточной суммы, он может воспользоваться частью кредитных средств для погашения первоначального кредита продавца.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Раньше размер первоначального взноса заёмщика должен был быть достаточным для погашения задолженности продавца в банке, а теперь мы снизили минимальный взнос до стандартных по данной программе 10% от полной стоимости жилья. Это поможет еще большему числу наших клиентов быстрее решить жилищный вопрос, поскольку сумма первоначального взноса значительно сократилась».

Ранее Сбер уменьшил минимальный размер взноса с 15 до 10% на вторичное жильё, не обременённое залогом.

Процесс подачи заявки для клиента стандартный. Рассчитать условия и подать заявку на ипотеку по программе «Приобретение вторичного жилья» можно онлайн на Домклик.На этапе рассмотрения клиенту нужно будет предоставить кредитный договор Продавца, справку об остатке задолженности и справку о неиспользовании материнского капитала.